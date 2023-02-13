14 февраля энергетики не планируют выключать свет в столице.

Завтра, 14 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях не будут выключать свет.

Об этом сообщается в Telegram-канале Группы ДТЭК. "На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет завтра в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

В то же время отмечено, что вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны применения стабилизационных отключений в соответствии с графиками. Кроме того, завтра в Одесской области из-за сетевых ограничений будут действовать стабилизационные отключения.

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Состояние энергосистемы Украины

Как сообщал УНИАН, 10 февраля российские военные совершили очередную ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

На следующий день два энергоблока на одной из атомных станций вернули в работу.

12 и 13 февраля "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии, что позволило не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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