Известно, что часть баллистических ракет, летевших в направлении Трипольской ТЭС, удалось сбить.

Учитывая постоянные атаки со стороны российских оккупантов, без предоставления Украине систем ПВО восстановление разрушенной Трипольской ТЭС является "бесполезным делом". Об этом сказал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

В эфире программы "Брифинг" украинской службы "Голоса Америки" он отметил, что станция все еще подлежит восстановлению. Энергетики уже получили предложения о предоставлении оборудования от европейских стран.

По словам Готы, часть баллистических сверхзвуковых ракет, летевших в направлении Трипольской ТЭС, удалось сбить. Однако учитывая недостаток ракет для украинских систем ПВО, часть российских ракет все же достигли цели. Поэтому, отметил он, для устойчивости украинской энергетики прежде всего необходимо обеспечить украинскую противовоздушную оборону.

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"Что угодно подлежит восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления. Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому мы уже имеем определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны – это, мягко говоря, бесполезное дело будет", – констатировал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".

Уничтожение Трипольской ТЭС

Утром 11 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Враг применил ракеты Х-101, а также "Кинжалы" и другие средства.

В результате атаки была полностью уничтожена Трипольская ТЭС – самая мощная электростанция Киевской области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Все сотрудники, которые на тот момент были на смене, – живы.

В "Центрэнерго" сообщили, что разрушение Трипольской ТЭС в результате массированной ракетной атаки привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго".

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