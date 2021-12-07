Эксперты прогнозируют, что бензин и автогаз подешевеют.

Бензин и дизтопливо в Украине в ближайшую неделю продолжат дешеветь, цены на автогаз останутся стабильными.

Об этом пишет сайт "Сегодня" со ссылкой на прогноз экспертов.

По мнению замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, до конца текущей недели бензин и дизтопливо могут снизиться в цене еще на 50 копеек. 13 декабря ожидается публикация новых предельных рекомендованных цен Министерством экономики, которые, прогнозирует Рябцев, могут оказаться еще ниже, чем нынешние.

В свою очередь директор "Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн говорит, что прогнозы участников рынка неоднозначны.

"Падение котировок диктует дальнейшее снижение в условиях перелива рынка. Но амортизатором снижения цен выступает сползающий курс гривни", – говорит Сергей Куюн.

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Эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн предполагает, что розничные цены на автогаз будут стабильными.

"Тренд изменился, но не вижу в опте снижения, которое могло бы потянуть розницу. Системные и легальные трейдеры пока не имеют достаточных оснований для снижения розничных цен. Возможно будут незначительные корректировки цен у дискаунтеров", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, средняя по стране цена бензина А-95 за выходные с 3 по 6 декабря снизилась на 52 копейки и составила 30,35 грн за литр, бензин А-92 подешевел на 51 копейку — до 29,58 грн за литр. В то же время средняя цена на дизельное топливо стала меньше на 49 копеек – 29,61 грн за литр.

Автор: Юрий Годован