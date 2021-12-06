Бензины А-95 и А-92 подешевели более чем на 50 копеек, до 30,35 грн за литр и 29,58 грн за литр соответственно.

Средняя по стране цена бензина А-95 за выходные с 3 по 6 декабря снизилась на 52 копейки и составила 30,35 грн за литр, бензин А-92 подешевел на 51 копейку — до 29,58 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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В то же время средняя цена на дизельное топливо стала меньше на 49 копеек – 29,61 грн за литр.

В частности, полтавская сеть BVS снизила цену на дизельное топливо на 50 коп./л, до 29,89 грн/л. А-95 и А-92 на станциях этой сети подешевели на 1,49 грн/л, до 30,49 и 29,89 грн/л соответственно.

"Авантаж 7" снизил стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

"Автопорт" на 1,3-1,4 грн/л снизил цены бензинов и на 0,6 грн/л — дизельного топлива. В сети Prime на 30 коп./л подешевели бензины: А-95 — до 31,70 грн/л, А-92 — до 30,70 грн/л.

В таких сетях как "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", Marshal, Mango и Motto топливо подешевело в пределах 0,3-1,4 грн/л.

Цены на бензин в Украине:

Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/л, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.

3 декабря 2021 года cредняя цена бензина А-92 снизилась на 23 копейки и составила 30,09 грн за литр, на столько же подешевел бензин А-95 — до 30,86 грн за литр.

По сравнению с последней декадой ноября средняя цена на бензин снизилась на 1,27 грн/л, на дизельное топливо — на 56 коп./л.

Автор: Анна Бредихина