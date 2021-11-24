Внедрение в Украине европейской системы измерения использованного газа в киловатт-часах поможет потребителю легко сравнивать и выбирать выгодные для него источник энергии.

Такое мнение во время ток-шоу Energy Freedom высказал первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

"Это даст возможность потребителю сравнить, сколько стоит один киловатт-час газа и одна киловатт-час электроэнергии, и определиться для себя, что ему выгоднее", - сказал он.

Ссылаясь на данные Европейского статистического агентства Eurostat эксперт отметил, что только в трех странах - в Швеции, Нидерландах и Украине, - цена газа и электроэнергии в 1 полугодии этого года находились примерно на одном уровне. В большинстве стран ЕС цена электроэнергии была вдвое, а то и втрое, выше цены природного газа.

"Так или иначе газ, в том числе и для Европы, остается более выгодным и дешевым источником энергии", - подчеркнул представитель Ассоциации.

Он добавил, что переход Украины на энергоединицы поставит точку в дискуссии относительно "температурных коэффициентов".

"Принятый закон предусматривает учет газа в стандартных условиях при базовой температуре не 20 °C, как сейчас, а 0 °C. Как известно, основное потребление газа происходит в осенне-зимний период при температурах, которые ближе к 0, чем до 20 градусов. И поэтому после перехода на учет в стандартных условиях при температуре 0 °C, необходимость пересчитывать потребленные объем просто исчезнет", - отметил Евгений Нацвин-Степанов.

Еще один вопрос, который должен решить уход от советской системы учета - это калорийность газа. Первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов уверен, что после перехода на энергоединицы прекратится дискуссия о неравенстве потребителей в разных уголках страны, которые сейчас оплачивают одинаково за газ разной калорийности.

Он напомнил, что с 1 мая 2022 года потребитель больше не будет платить за объем потребленного газа, а будет оплачивать именно за использованную энергию.

"Пока, говорить, о том, как переход на энергоединицы повлияет на суммы в платежках, рано. Вопрос должен быть урегулирован в подзаконных актах. Таких, как Технический регламент на природный газ и Порядок расчетов природного газа в единицах энергии. В этих документах будут "зашиты" формулы и механизмы пересчета", - отметил представитель Ассоциации.

Напомним, что 2 ноября ВРУ приняла в целом законопроект №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии. Документ предусматривает, что с 1 мая 2022 года расчеты за потребленный газ в Украине будут осуществляться не в кубических метрах, а в киловатт-часах (кВт-ч).

Автор: Иван Бойко