По мнению аналитика, дефицит топлива в Украине вызван паникой.

Существенное увеличение импортных поставок топлива в Украину вряд ли сейчас сможет обуздать панику.

Об этом заявил аналитик UPECO Александр Сиренко, пишет Forbes. Люди заправляют полный бак, наполняют канистры и хранят топливо в своих гаражах, говорит Сиренко.

Он предлагает радикальное решение - ввести непрерывный комендантский час в течение нескольких дней, за это время бензовозы успеют довести топливо и сформировать запас на АЗС. После этого заправки выйдут на нормальный режим работы.

Upeco прогнозирует увеличение импорта топлива в мае по сравнению с апрелем. По оценке директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, украинские операторы законтрактовали 200 000-250 000 тонн топлива в Европе.

По мнению аналитика, дефицит топлива в Украине вызван паникой. Несмотря на сокращение предложения, резервы топлива у сетей АЗК позволяли гарантировать отсутствие острого дефицита. Однако ажиотаж не заставил себя ждать.

"Рост спроса и панику провоцировали пустые стелы на АЗС, и распространенная из разных источников информация, что топливо вот-вот полностью закончится. Это делалось искусственно", - уверен Сиренко. За последние две недели, по данным Upeco спрос на заправках увеличился в пять раз. "Бензовозы просто не успевают развозить топливо", – говорит Сиренко.

"Возможно, некоторые сети хотели надавить на правительство, пугая его дефицитом, чтобы он изменил формулу регулирования розничной цены топлива", – говорит Сиренко. Из-за госрегулирования цены в опте сейчас выше чем в розницу, что делает убыточной работу сетей АЗС, которые не импортируют бензин напрямую, а покупают его на внутреннем рынке. Например, в начале мая оптовая цена бензина превысили 50 грн/л, тогда как предельная – 37,69 грн/л.

В апреле Украина импортировала 100 963 тонн бензинов – втрое больше чем в марте, свидетельствуют данные таможенной службы Украины. Импорт дизтоплива за аналогичный период вырос на 17% – до 304 047 тонн.

В середине апреля заместитель министра экономразвития Денис Кудин утверждал, что Украина ежедневно импортирует по меньшей мере 10 000 тонн топлива. С учетом снижения потребления этого объема должно было бы хватить для удовлетворения спроса. По данным консалтинговой компании Upeco, с начала войны потребление нефтепродуктов упало на 30-50%, а около двух третей из 7500 украинских АЗС закрылись.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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