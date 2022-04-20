Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС поднялась до 29,22 грн/л.

Украинские сети АЗС подняли цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек – до 29,22 грн/л.

При этом стоимость ресурса в сети KLO побила рекорд за всю историю наблюдения. На своих станциях сеть выставила на стелу 30,49 грн/л (+50 коп./л к 19 апреля).

На станциях ОККО и WOG продукт подорожал на 51 и 48 коп./л – до 29,50 и 29,98 грн/л соответственно. Кроме того, на 50 коп./л подорожал автогаз и в сети "Автотранс".

Предельная стоимость:

12 апреля Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 34 копейки, а дизельного топлива – на 22 копейки.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,87 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 37,65 грн/литр.

Верховная Рада с 1 апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения отменила акциз и уменьшила ставку налога на добавленную стоимость до 7% на бензины моторные, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.

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