Потребность страны в газе зимой составляет ежесуточно порядка 130-140 миллионов кубометров.

На начало октября Украина закачала достаточно газа для прохождения отопительного сезона в условиях стандартной для последних лет теплой зимы. Однако, если морозы в январе и феврале установятся надолго, то голубого топлива всем, скорее всего, может не хватить.

Такой прогноз озвучил Глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан. Как говорится в материале УНИАН, по плану на текущий год госкомпания "Укргазвыдобування" должна добыть 13,2 миллиарда кубометров газа, что составляет в среднем 37 миллионов кубов в сутки.

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Если добавить добычу частных компаний, то получается общий объем добычи в размере 55 миллионов кубометров газа в сутки.

В целом потребность страны в газе зимой составляет ежесуточно порядка 130-140 миллионов кубометров. Бытовые потребители и производители тепла вместе потребляют порядка 15-16 миллиардов кубометров газа в год или 80-90 миллионов кубометров газа в сутки.

Компан считает, что сегодняшнего объема газа в хранилищах Украины должно хватить для прохождения отопительного сезона, если не будет дополнительной потребности в отборе.

"Объема газа в ПХГ должно хватить, если не наступят дополнительные обстоятельства, которые приведут к увеличению отбора газа. Низкие температуры, скажем в январе-феврале, могут внести свои коррективы, и у нас могут возникнуть суточные дефициты ресурса в размере от 15 до 30 миллионов кубов", – считает Компан.

Эксперт считает, что для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона при любых капризах природы, "Нафтогазу" необходимо увеличить запасы газа в подземных газовых хранилищах еще на 2 миллиарда кубометров.

Сколько газа закачивали раньше:

В 2020 году к началу отопительного сезона национальные хранилища были заполнены до максимума – более 28 миллиардов кубометров.

В 2019 году в ПХГ закачали почти 22 миллиарда кубов.

Контракт Венгрии с "Газпромом":

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

5 октября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа.

Автор: Анна Бредихина