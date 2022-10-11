В 8 областях Украины учебные заведения готовы к отопительному сезону на 100%.

90% учебных заведений в Украине готовы к отопительному сезону.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

"Президент и премьер-министр постоянно отмечали необходимость подготовки к отопительному периоду гораздо раньше, чем этот период наступил, и мы уже с весны начинали готовиться. Именно так произошло и в этом году, году российской агрессии, и на сегодня с 25 тыс. заведений 24 388 готовы к отопительному сезону, что составляет 90%", - сказал Шкарлет.

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По его словам, на сегодня на 100% готовы учебные заведения ряда областей – Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Волынской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой.

"Мы имеем сдержанный оптимизм относительно отопительного сезона. Например, школы готовы на 92%, а в 11 областях – на 100%. Детские сады готовы на 92%, а в 13 областях – на 100%. Мы понимаем, что некоторые из вражеских ракет повредили наши ТЭЦ в разных областях, но и президент, и правительство ставили задачу, что детсады и школы должны быть в приоритете обеспечения их теплом", - подчеркнул министр.

Отопительный сезон во время войны:

По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону.

8 октября 2022 года глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что более 10,9 тысячи школ, а это 91,5% от их общего количества, завершили подготовку к зиме.

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