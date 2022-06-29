Многие потребители уже получили печатную платежку за газ и еще одну - за транспортировку.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая сейчас обслуживает почти все население страны, объяснили, почему украинцы снова начали получать по две платежки за газ.

Об этом говорится на Facebook-странице компании.

"Большое количество наших клиентов уже получило печатную платежку за газ и еще одну — за транспортировку. Для некоторых это стало сюрпризом, ведь предыдущий поставщик присылал всего одну. Отвечаем, почему два счета — это нормально", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата газа и его доставка разделены еще с января 2020 года в рамках реформы газового рынка. Тогда приняли закон, который предусматривает, что продавать газ и доставлять его потребителю должны разные компании.

Следовательно, ежемесячно потребители получают две платежки за газ: одну за доставку/распределение газа от оператора газораспределительных сетей, другую за потребленный газ от поставщика — ГК "Нафтогаз Украины".

"Плата за транспортировку или распределение газа не является ни новым, ни дополнительным платежом. Вы и в дальнейшем будете получать газ по одной из самых выгодных цен на рынке-7,96 грн/куб. м (с НДС)", - заявили в компании.

Там отметили, что тариф на распределение газа отличается в каждой области. Например, в Днепропетровской он составляет 1,26 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС), а на Закарпатье — 1,99 грн (без НДС)

В "Нафтогазе" отметили, что найти всю актуальную информацию о структуре и саму стоимость тарифа на распределение можно на сайте своего оператора газораспределительной сети (облгаза).

Как сообщал УНИАН, в июне Кабинет министров передал в управление НАК "Нафтогаз Украины" арестованы 26 облгазов компании Дмитрия Фирташа.

Также с июня свыше 8 миллионов пользователей газа в 15 областях Украины переведены в обслуживание "Нафтогаза" из-за того, что местные газовые не могут выполнять свои функции.

Таким образом, "Нафтогаз" сейчас контролирует более 80% распределения газа в стране, 98% поставки населению и 100% поставки газа для теплокоммунэнерго.

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