Также планируется экспортировать электроэнергию до 1000 МВт.

В сентябре Украина экспортирует 100 тысяч тонн по просьбе польской стороны. Это произойдет после разблокировки ограничения на экспорт уголь.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Поддерживаем наших польских друзей. По поручению президента Украины готовы открыть квоты на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тысячах тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим партнерам. Вчера совместный план действий обсудили с Матеушем Моравецким", - пояснил Шмыгаль.

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Отмечается, что на украинских угольных складах сейчас есть почти 2 миллиона тонн. Это в 2,5 раза больше чем в сентябре прошлого года.

Кроме того, продолжается реконструкция линии электропередачи от Хмельницкой АЭС до подстанции в польском Жешуве. Ремонтные работы продлятся до декабря 2022 года. Это позволит Украине экспортировать электроэнергию до 1000 МВт.

Как ранее сообщал УНИАН, Польша обратилась к Украине с просьбой помочь в энергетической сфере в частности экспортом электричества.

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