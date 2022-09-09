Польша обратилась к Украине с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности экспортом электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что еще обсуждал с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Говорили сегодня также и о нашем двустороннем сотрудничестве со странами ЕС. В частности это касается упрощения процедур на нашей границе. Должны обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Народы, которые вместе защищают европейскую свободу, должны быть максимально близкими.

Видео дня

Известно, что на украинско-польской границе есть определенные сложности, есть очереди. Обсудил сегодня это с польским премьер-министром - имеем согласие относительно того, как решить эту проблематику", - отметил президент.

По его словам, председатель правительства Украины со своим польским коллегой должны согласовать все технические детали.

"Поэтому сегодня обсудили вопросы совместного таможенного контроля, расширение пунктов пропуска на границе, упрощение почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза – я обратился к господину премьер-министру Польши с предложением снизить цену почтовых отправлений. Это важно для наших людей, для всех, кто сейчас нуждается в особой поддержке", - рассказал Зеленский.

Он также добавил, что Польша обратилась к Украине с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности экспортом электричества.

"Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, которые помогают нам с первого дня, мы всегда поможем", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский встретился с Моравецким и президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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