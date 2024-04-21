По словам Харченко, новые удары РФ по украинским ТЭЦ – это практически неизбежный сценарий.

Российские удары по ТЭЦ в Украине будут продолжаться, однако проблем с отоплением зимой быть не должно. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Удары РФ по местным ТЭЦ будут продолжаться. Это практически неизбежный сценарий. Но восстанавливать отопительные котлы гораздо проще, быстрее и дешевле, чем восстанавливать генераторы и турбины для производства электричества", – рассказал он в интервью Forbes.

По словам Харченко, в целом ситуация с теплом в Украине намного лучше, чем с производством электричества.

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"Производство тепла более децентрализовано и приближено к потребителю. Например, в Киеве, кроме крупных ТЭЦ, есть более 200 малых и средних котельных. Поэтому осторожно предполагаю, что с теплом зимой проблем не будет", – констатировал эксперт.

Риск отсутствия отопления в Украине

Глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества, бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что из-за российских ударов по энергетической инфрастуктуре Украины существует вероятность, что с наступлением холодов не будет возможности обеспечить централизованное отопление.

Он отметил, что россияне продолжают бить по ТЭЦ, а теплоэлектроцентрали – это именно те объекты, которые обеспечивают тепло. Однако есть и другой вариант. Если централизованное отопление все же будет, "оно будет работать для того, чтобы не замерзли теплоносители".

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