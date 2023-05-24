В течение последних двух месяцев представители Минэнерго несколько раз делали заявления о намерениях вытеснить российское ядерное топливо с европейских АЭС с активным участием Украины в этом процессе. В украинской энергетике всегда все было хорошо с амбициозными планами, однако реализация часто хромала. Или на этот раз история иная?

В условиях, когда Запад пытается сдержать доходы российских копаний и бюджета, атомно-промышленный комплекс фактически оставался защищенным из-за монопольного положения этих компаний. Новые проекты Росатома по всему миру фактически способны заморозить эту перспективу на десятилетия. Следовательно, диверсификация поставок ядерного топлива является важной составляющей для разрушения гегемонии российских ядерных компаний.

Украина хочет сыграть здесь значимую роль: по анонсированной информации, есть намерения соорудить завод по фабрикации ядерного топлива, который будет производить топливные сборки в том числе и для реакторов ВВЭР-440.

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Российская агрессия задала вопрос руба и Киев объявил об отказе от ядерного топлива страны-агрессора

Стоит напомнить, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину, 6 из 15 украинских атомных энергоблоков использовалось топливо американской компании Westinghouse, а еще один энергоблок перешел на американское топливо уже в течение полномасштабной войны. Однако эта диверсификация касалась только блоков ВВЭР-1000, тогда как для атомных блоков типа ВВЭР-440 российские компании оставались монопольными поставщиками и для украинских, и для европейских АЭС.

Конечно, российская агрессия поставила вопрос руба и Киев объявил об отказе от ядерного топлива страны-агрессора. Правда, подготовка к замещению российского топлива на реакторах ВВЭР-440 продолжалась и до февраля 2022 года. В июне 2021 года Энергоатом и Westinghouse подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации для поставки топлива для двух реакторов ВВЭР-440 Ривнеской АЭС, а уже в начале 2022 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) сообщала о начале анализа материалов по использованию топлива производства Westinghouse для блоков ВВЭР-440. Тогда первые поставки топлива для ВВЭР-440 ожидались на 2024-2025 годы. Но в начале этого года уже была анонсирована первая поставка до конца 2023 года.

На рынке топлив для реакторов ВВЭР-440 российские компании действительно являются монополистами. Такие блоки работают не только в Украине (1-ой и 2-ой блоки Ривненской АЭС), но и в Европе: два блока АЭС Ловиса в Финляндии, четыре на АЭС Пакш в Венгрии, четыре на АЭС Дукованы в Чехии, два блока на АЭС Богунице и три на Моховце в Словакии (а еще один, планируется возвести и запустить в эксплуатацию).

Крайне сомнительно, что мы сможем физически восстановить способности обогащения

Большинство из этих реакторов достаточно старые, и вскоре будут выводиться из эксплуатации. Поэтому Украине, прежде всего, стоит принимать во внимание, что эта рыночная ниша достаточно узкая и будет уменьшаться, поэтому не следует ограничиваться только этим типом сборки.

В марте 2023 года глава Энергоатома заявил, что к 2026 году Украина сможет выйти на полный цикл производства ядерного топлива. Тем не менее, "полный производственный цикл "очень" режет ухо". Ведь он предполагает обогащение урана. Крайне сомнительно, что мы сможем физически восстановить способности обогащения. Еще более сомнительно, что нам это "позволят".

Более вероятным вариантом является завод по фабрикации ядерного топлива - процесс производства тепловыделяющих сборок с использованием полученного обогащенного урана. Именно о таком намерении говорили и в прошлые годы в партнерстве с Westinghouse. И именно такой завод начинали строить в 2012 году вместе с Росатомом (но проект был остановлен из-за российской военной агрессии). В конце концов, по мнению, что речь идет именно о фабрикации, приводит и то, что недавно Энергоатом подписал соглашения с канадской Urenco о предоставлении обогащенного урана. Уран, который будет добываться в Украине, будет обогащаться в Канаде.

Правда, здесь нельзя не упомянуть, что украинский уранодобывающий сектор (а Украина - единственная европейская страна, где есть урановые шахты) в течение последних лет, к сожалению, находится в стагнации. Объемы добычи урана падают, а финансовое положение стратегически важной компании Восточный ГОК – плачевное. К слову, нынешние руководители Минэнерго и Энергоатома не были способны решить проблемы ВостГОКа, если и вообще были в этом заинтересованы. Но если мы стремимся не только декларировать амбициозные цели, но и достигать их, то нужно все делать вовремя.

Для Украины сейчас складывается благоприятная конъюнктура, чтобы выйти на новые рынки

Чтобы успеть занять свою нишу по производству и продаже топлива для ВВЭР-440, нужно спешить с эффективными решениями. Ведь, например, испанская инжиниринговая компания Enusa уже подписала соглашение с тем же Westinghouse о производстве топлива для ВВЭР-440 В Швеции и Испании, ориентируясь именно на рынки стран ЕС. И, как планируется, в конце 2024 года производство будет запущено.

Сейчас на российские компании приходится более 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива с планами к их наращиванию. Но компании из других стран имеют существенные неиспользованные мощности добычи, конверсии и обогащения урана и, соответственно, потенциал наращивания доли на рынках. Поэтому ослабить российское доминирование вполне возможно.

Для Украины сейчас складывается благоприятная конъюнктура, чтобы выйти на новые рынки: европейские страны хотят снизить зависимость от российского ядерного топлива, американские компании готовы поделиться опытом и технологиями. И все стороны, вероятно, будут готовы профинансировать создание мощностей по фабрикации ядерного топлива в Украине. Остальное остается за нами.

Андриан Прокип, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего