В Киеве 23 января будут действовать ограничения 948 МВт днем и 608 МВт ночью.

Дефицит в энергосистеме Киева остается значительным. В столице продолжают действовать графики отключение света.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. Он отметил, что потребности Киева обеспечиваются лишь на две трети.

"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня имели несколько большие лимиты и в Киеве были в графиках", - написал Коваленко.

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По его словам, в понедельник, 23 января, в Киеве будут действовать ограничения 948 МВт днем и 608 МВт ночью. "Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть город останется в графиках", - отметил чиновник.

Ситуация в энергетике - что известно

Как сообщал УНИАН, НЭК "Укрэнерго" 22 января увеличило лимиты потребления электроэнергии для облэнерго, несмотря на похолодание. Потребление электроэнергии несколько больше, чем вчера, а дефицит мощности остается существенным.

В "Укрэнерго" отметили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Кроме того, по всей территории страны тепло меняется на морозы.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина начала импортировать электроэнергию из Европы. Пока объемы небольшие, их мало для покрытия дефицита.

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