Длина планируемого Транссахарского газопровода может составить около 4,4 тыс. км.

Нигерия заявила о намерении поставлять газ в Европу по собственному трубопроводу и тем самым бросить вызов российскому "Северному потоку-2".

Об этом сообщает Premium Times.

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Речь идет о продлении ныне строящегося газопровода AKK (Аджаокута-Кадуна-Кано), который должен соединить юг и север страны. Об этом заявил министр по нефтяным ресурсам Нигерии Тимипре Сильва.

"Газ может пройти до Алжира по транссахарскому газопроводу, а затем соединиться с алжирским трубопроводом, после чего мы доставим его в Европу. Таким образом, наш газ может продвигаться с юга на европейский рынок", — заявил Сильва.

Нигерийский газопровод: что о нем известно

Газопровод AKK длиной более 600 км и стоимостью $2,8 млрд начали строить в июне 2020 года и планируют достроить в 2023 году. Пропускная мощность составит 36 млрд кубометров в год.

Планируется, что продление газопровода на север — через Транссахарский газопровод — соединит его с ГТС Алжира, и далее с европейскими сетями.

Длина планируемого Транссахарского газопровода может составить около 4,4 тыс. км, мощность до 30 млрд кубометров в год. Стоимость проекта — около $13 млрд. Впервые о планах строительства газопровода было объявлено в 2008 году.

История газопровода "Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

19 мая 2021 в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "соответствует национальным интересам" страны.

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

1 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

4 июня 2021 года в СНБО рассказали о шансах Украины остановить запуск "Северного потока-2".

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Автор: Елена Коваленко