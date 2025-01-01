Причиной потери Россией европейского рынка является превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров, считает украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что прекращение транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему - это одно из самых больших поражений Москвы. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент Украины, превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка.

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"Учитывая обстоятельства, абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалась. Сегодня наша общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил большую надежду и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил избранный президент Дональд Трамп. Зеленский добавил:

"Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными".

Президент Украины убежден, чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России.

Прекращение транзита российского газа в Европу

Как сообщал УНИАН, Украина 1 января 2025 года в 07:00 официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.

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