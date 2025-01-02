Это "безусловное историческое поражение Москвы" произошло хоть и не на поле боя, но может определить итог войны в Украине.

В Офисе президента Украины объяснили важность остановки транзита российского газа через Украину. В частности, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "вчерашнее безусловное историческое поражение Москвы произошло не на поле боя, но в конце концов оно может определить итог всей войны".

Подоляк подчеркнул, что исторически Советский Союз и его "осколок" в форме РФ пытался контролировать Европу через культурное влияние, военную угрозу и поставки дешевого углеводородного топлива. Однако, все эти рычаги теперь потеряли эффективность.

"Упадок российской культуры начался в 2014 году из-за подлой аннексии Крыма. Тогда рвать связи с империей стали не только украинцы, не только европейцы, но и самые умные представители российской элиты", - отметил Подоляк.

Видео дня

Относительно военной угрозы он напомнил, что армию РФ украинцы разбили впервые в 2022 году. Впоследствии из-за задержек в поставках западного вооружения в ВСУ россияне смогли восстановить и увеличить человеческий потенциал своих сил вторжения. Однако огромные арсеналы советской техники они потеряли навсегда.

"А вчера после окончательного прекращения транзита российского газа через территорию Украины завершился полувековой период "газового шантажа" Европы. Объем поставок со 130 миллиардов кубометров упал до нуля. Некогда самая дорогая компания мира "Газпром" приближается к банкротству", - заявил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что прекращение газового транзита ударит по финансированию российской агрессии против Украины:

"Но самое главное - что убрана сила, которая давала московской империи возможность манипулировать европейскими политиками и целыми странами. Новая система безопасности Европы должна основываться среди прочего и на новой энергетической политике", - подчеркнул Подоляк.

Остановка транзита российского газа через Украину

Как сообщал УНИАН, 1 января 2025 года в 07:00 утра Украина официально остановила транспортировку российского газа. В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа и "европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина".

Президент Зеленский вчера отметил, что о намерениях прекратить транзит украинская власть заявляла в течение нескольких последних лет. Однако смогла сделать это только после того, как 31 декабря 2024 года закончилось действие пятилетнего соглашения, которое было подписано в 2019-м.

Также в Еврокомиссии прокомментировали это событие, отметив, что прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года было ожидаемой ситуацией для Европейского Союза, и ЕС был готов к ней. В ЕС уже более года работали над обеспечением альтернативных поставок для стран-членов.

Вас также могут заинтересовать новости: