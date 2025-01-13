Ранее США нанесли удар по российскому "теневому флоту".

Цены на нефть стремительно растут, поскольку ожидается, что более широкие санкции США повлияют на экспорт российского сырья в азиатские страны. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,14 доллара, или на 1,43%, до 80,90 доллара за баррель, что является это самым высоким показателем за более чем четыре месяца. В то же время, американская нефть (WTI) West Texas Intermediate подорожала на 1,20 доллара, или 1,57%, до 77,77 доллара за баррель. В целом Brent и WTI выросли более чем на 6% с 8 января.

Аналитики говорят, что российский нефтяной экспорт серьезно пострадает от новых санкций, что заставит Индию и Китай получать больше сырой нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки. Последнее повысит стоимость доставки "черного золота".

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Санкции США против России - последние новости

Эксперты отмечают, что после введения первых санкций в 2022-м, Москва быстро адаптировалась к ним и наладила поставки нефти с помощью так называемого "теневого флота". Именно на него нацелены новые ограничения.

Речь идет о большом количестве старых и плохо обслуживаемых танкеров, эксплуатация которых по мнению западных специалистов представляет экологическую опасность.

Многие из этих судов оставались вне санкций, поскольку администрация Байдена опасалась роста нефтяных цен. Этот вопрос был особенно актуальным накануне выборов американского президента.

Аналитики JPMorgan считают, что даже после введения новых ограничений, Москва все еще будет иметь определенное пространство для обхода санкций, но в конце концов ей придется пересмотреть свою стратегию.

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