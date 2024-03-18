Украина активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, заявил Галущенко.

Украина не планирует продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" после 31 декабря 2024 года, когда истекает срок его действия.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона. "Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения", - сказал он.

Галущенко напомнил, что в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Он продемонстрировал, что система может функционировать и без транзита.

Видео дня

Также европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявлял, что Европейский Союз не заинтересован в продлении транзитного контракта со страной-агрессором. "Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG", - отметил министр.

По его словам, сейчас на рынке есть достаточно альтернатив российскому газу, ряд европейских стран уже пошли по этому пути. Например, Германия за полтора года свела зависимость от российского газа практически к нулю. Тем временем Украина активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет наращивания внутренней газодобычи.

Контракт на транзит газа: что известно

30 декабря 2019 года украинский "Нафтогаз" подписал с российским "Газпромом" пятилетний контракт на транзит газа в страны Европейского союза по территории Украины.

Документом предусматривалась гарантированная поставка 65 млрд куб м голубого топлива в первый год и минимум по 40 млрд куб м в последующие годы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова продолжить транзит газа, если в этом будут нуждаться европейские страны.

Вас также могут заинтересовать новости: