Для бюджетной сферы и предприятий теплокоммунэнерго цена будет составлять 7,44 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль гарантировал, что в течение отопительного сезона цена на газ для бытовых потребителей не будет превышать 7,96 грн за кубометр.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

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"На сегодня цена на газ бьет мировые рекорды, она по некоторым договорам уже превышает 700 долларов, это более 21 тыс. грн. за тысячу кубов. Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно годовому контракту 7,96 грн", - сказал он.

Также премьер заявил, что годовое потребление газа населением и промышленностью составляет около 22-23 млрд метров кубических в год.

"Чуть больше 13 млрд кубов – это собственная добыча "Нафтогаза" и частных компаний. Фактически весь этот газ идет на потребление населением. Население потребляет около 14 млрд метров кубических, чуть больше, чем собственная добыча. Соответственно, цена 7,96 грн за кубометр, которую поставил "Нафтогаз" как годовой продукт, она дает возможность фактически обеспечить себестоимость добычи этого газа, и это мы гарантируем", - сказал он.

Также он добавил, что стоимость газа для бюджетной сферы и предприятий теплокоммунэнерго будет составлять 7,44 грн за кубометр, что даст возможность не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение.

Подготовка к отопительному сезону:

Согласно данным Минрегиона, по состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%.

В частности, речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

Также отмечается, что тарифы на отопление для населения не должны повышаться.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

Автор: Дмитрий Шварц