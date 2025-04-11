Телеком-компании призвали классифицировать всю подводную кабельную сеть как "критически важную инфраструктуру".

В НАТО опасаются, что Россия может вызвать "всемирные отключения интернета", повреждая подводные кабели своим "теневым флотом". Как пишет DailyMail, в письмах к Великобритании, ЕС и НАТО такие компании, как Vodafone, Telefonica и Orange предупредили, что необходимо принять меры после серии предполагаемых российских атак на линии передачи данных.

"Последствия повреждения подводных кабелей выходят далеко за пределы Европы, потенциально затрагивая глобальную интернет- и энергетическую инфраструктуру, международные коммуникации, финансовые транзакции и критически важные услуги по всему миру", - говорится в письме.

Телеком-компании призвали классифицировать всю подводную кабельную сеть как "критически важную инфраструктуру", чтобы обеспечить ей соответствующий уровень защиты. Они также призвали ЕС, Великобританию и НАТО наладить более тесные связи в вопросах обмена разведданными, а также совместных инициатив по мониторингу и наблюдению.

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Как отмечает DailyMail, более 500 кабелей используются для передачи около 95 процентов всех международных данных. Они пересекают морское дно, но их удаленное расположение затрудняет их защиту. Несколько предполагаемых диверсионных атак уже имели место, и источники в обороне прямо указывают на Россию, хотя она отрицает какую-либо причастность.

Подавляющее большинство атак произошло в Балтийском море, где с октября 2023 года было повреждено 11 подводных кабелей. Аналогичные отключения произошли и в Северном море.

Как пишет DailyMail, Россия регулярно отправляет "исследовательские суда", в воды вокруг Великобритании и в Северной Атлантике.

По собственному признанию российского парламента, эти суда несут на себе множество технологий, включая оборудование, "предназначенное для глубоководного слежения, а также оборудование для подключения к сверхсекретным кабелям связи". Некоторые корабли также могут задействовать беспилотные подводные аппараты (UUV) и мини-субмарины для доступа к интернет-кабелям и энергетическим трубопроводам на глубине до шести километров.

Кроме того, ранее военные и правительственные источники сообщили Sunday Times, что подозревают, что суперяхты, принадлежащие российским олигархам, также были замешаны в тайных морских операциях.

Российские диверсии в Европе

В течение последних двух лет Россия значительно усилила свою диверсионную деятельность в попытке оказать давление на Европу и США, чтобы они ограничили поддержку Украины. Тайная кампания Москвы направлена против подводных кабелей, складов и железных дорог в Европе. Отмечается, что количество российских атак выросло вчетверо с 2022 по 2023 год, а затем утроилось с 2023 по 2024 год.

Ранее СМИ сообщали, что в водах вокруг Великобритании обнаружили российские шпионские сенсоры, предназначенные для слежения за атомными подводными лодками типа Vanguard.

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