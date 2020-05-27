Украинцы будут получать сразу две платежки за свет - СМИ

Уже со следующего года украинцы могут начать платить еще и за транспортировку электроэнергии в сети.

В Украине платежки на электроэнергию разделят на две составляющие: непосредственно за "ток" и транспортировку (так называемая абонплата), а тарифы для населения могут повысить уже в 2021 году.

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Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники в Кабмине.

Несмотря на рекомендации со стороны Нацкомиссии коммунальных услуг и энергетики (НКРЭКУ), в 2020 году тарифы на электроэнергию повышать не будут.

"Сейчас просто не время. Мы пришли к ситуации, когда и регулятор, и министерство в своих предложениях не могут исключить вопросу отмены перекрестного субсидирования, что приведет к росту тарифа для населения, но пересматривать эти тарифы в 2020 году никто не будет", – объясняет собеседник.

Кроме того, согласно закону о рынке электроэнергии, подобно платежек за газ уже в ближайшее время квитанции за электроэнергию разделят на две составляющие: непосредственно за электроэнергию и ее поставки. В частности, этот уже подтвердил глава ведомства Валерий Тарасюк.

"В случае с газом в отдельных случаях после разделения платежки на две составляющие общая сумма выросла. В частности, в регионах, где поставки голубого топлива затруднены и есть небольшое количество потребителей, плата увеличилась", - подчеркивает издание.

Сейчас в Кабмине рассматривают возможность пересмотра тарифа на электроэнергию уже с 2021 года. Также, вероятно, отдельно для транспортировки введут новую квитанцию уже со следующего года.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса потеряла дешевую атомную электроэнергию и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.

Впрочем, такое решение не стало неожиданностью ни от Дениса Шмыгаля, ранее работавшего на угольного магната официально, ни от его заместителя, временного министра энергетики Ольги Буславец, "прославившейся" тем, что лично подписала согласование на запуск коррупционной формулы для Ахметова - "Роттердам+".

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