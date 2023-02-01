Тарифы на электроэнергию могут быть пересмотрены после завершения отопительного сезона, поскольку энергетикам крайне необходимы средства для восстановления поврежденной инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин в эфире телемарафона, отметив при этом, что подорожание электроэнергии существенно повлияет на тарифы на воду и тепло, потому что в них электричество занимает львиную долю.
"Я думаю, что повышение тарифов будет касаться электроэнергии... Мы все понимаем, в каком состоянии наша энергосистема, какое количество ТЭЦ разрушено или повреждено, какое количество подстанций повреждено. Энергетикам тоже нужно за какие-то средства все это ремонтировать и снабжать страну электроэнергией", - сказал он.
"Наши предприятия теплокоммунэнерго и водоканалы могут оказыться в ситуации, когда у них в тарифах этого роста не будет, но фактически этот рост будет, и мы снова из местного бюджета будем выделять средства", - пояснил Сухомлин.
Война в Украине и ситуация с тарифами:
В мае 2022 года Кабинет министров принял законопроекты, которые предлагали ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.
19 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.
27 декабря НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января следующего года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.
30 декабря НКРЭКУ отменила это решение, ссылаясь на то, что члены комиссии не понимали, за что голосуют.
27 января 2023 года председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил о том, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.