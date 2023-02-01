Энергетикам нужны средства для восстановления поврежденной россиянами инфраструктуры.

Тарифы на электроэнергию могут быть пересмотрены после завершения отопительного сезона, поскольку энергетикам крайне необходимы средства для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин в эфире телемарафона, отметив при этом, что подорожание электроэнергии существенно повлияет на тарифы на воду и тепло, потому что в них электричество занимает львиную долю.

"Я думаю, что повышение тарифов будет касаться электроэнергии... Мы все понимаем, в каком состоянии наша энергосистема, какое количество ТЭЦ разрушено или повреждено, какое количество подстанций повреждено. Энергетикам тоже нужно за какие-то средства все это ремонтировать и снабжать страну электроэнергией", - сказал он.

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"Наши предприятия теплокоммунэнерго и водоканалы могут оказыться в ситуации, когда у них в тарифах этого роста не будет, но фактически этот рост будет, и мы снова из местного бюджета будем выделять средства", - пояснил Сухомлин.

Война в Украине и ситуация с тарифами:

В мае 2022 года Кабинет министров принял законопроекты, которые предлагали ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

19 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.

27 декабря НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января следующего года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.

30 декабря НКРЭКУ отменила это решение, ссылаясь на то, что члены комиссии не понимали, за что голосуют.

27 января 2023 года председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил о том, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.

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