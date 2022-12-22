Повышение коснется исключительно небытовых потребителей. Тариф на электроэнергию для населения не изменится.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для части потребителей.

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, повышение коснется исключительно небытовых потребителей. Тариф на электроэнергию для населения не изменится.

Решение предусматривает трехэтапное повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года:

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до 380,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);

до 430,25 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-ч с 1 июля (на 13%).

В первый раз устанавливается отдельный льготный тариф на передачу для предприятий "зеленой" электрометаллургии: 209,42 грн/МВт-ч.

Второе решение НКРЭКУ предусматривает трехэтапный рост тарифов Укрэнерго на диспетчеризацию:

до 68,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);

до 80,87 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 18%);

до 95,54 грн/МВт-ч с 1 июля (на 18%).

Также состоится повышение тарифов на услуги по распределению электрической энергии и услуги поставщиков универсальных услуг.

Как отметили в комиссии, в результате корректировки этих тарифов средний рост цены электроэнергии для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-ч.

Средства, полученные в результате повышения тарифов будут направлены на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики и создание аварийного запаса оборудования, а также закупку необходимых для этого товаров и услуг.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса:

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предложила с 1 января 2023 года увеличить тарифы для бизнеса на передачу электрической энергии и на диспетчерское (оперативно-технологическое) управление в 2,07 раза.

В частности, "Укрэнерго" предложило НКРЭКУ установить на 2023 год тариф на передачу электрической энергии на уровне 636,17 грн/МВт-ч вместо существующего тарифа 345,64 грн/МВт-час.

Тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" предлагается увеличить с действующего 62,13 грн/МВт-ч до 207,63 грн/МВт-час.

Среди основных причин роста тарифов компания назвала разрушение энергетической инфраструктуры Украины из-за российских обстрелов, из-за чего существенно растет физический объем работ и их стоимость, рост расходов на сырье, топливо и материалы, увеличение расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.

11 декабря 2022 года глава "Укрэнерго" опроверг увеличение тарифа на электроэнергию для бизнеса более чем в два раза.

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