В ведомстве отметили, что уровень повреждений украинской энергосистемы является значительным.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что пока нет решения о повышении тарифов на электричество для бытовых потребителей.

"Этот вопрос всегда очень чувствительный и очень сложный. Сейчас мы понимаем, что повреждения (украинской энергосистемы - УНИАН) действительно были значительными", - сказала в эфире телемарафона Гринчук.

По ее словам, в министерстве продолжают оценивать ситуацию и отмечают, что сейчас в Украине есть объекты, которые частично можно восстановить. В Минэнерго работают сейчас с партнерами по поставке необходимого оборудования и ищут его у себя в резервах где есть возможность.

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Гринчук также отметила, что там пытаются оценить, как именно и в каком размере можно восстановить энергетическую инфраструктуру в кратчайший период до следующего отопительного сезона.

"Далее мы оцениваем и рассчитываем, какие именно мощности у нас могут быть к отопительному сезону, которые мы сможем восстановить, сколько будет импорта для того, чтобы у нас была сбалансированная система и не было отключений. Только после этого будет приниматься решение о том, нужно ли поднимать тариф и на сколько. Сейчас такого решения нет", - пояснила заместитель министра энергетики.

Состояние энергосистемы Украины - последние новости

18 апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что на этой неделе потребление электроэнергии выросло из-за значительного похолодания. Несмотря на то, что в энергосистеме наблюдался дефицит, графики отключений для бытовых потребителей применять не планируют.

19 апреля в Укрэнерго сообщили, что в энергосистеме сохранялся дефицит электроэнергии в течение почти всех суток. Это было вызвано повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.

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