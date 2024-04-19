Из-за боевых действий есть обесточивание в ряде областей.

Сегодня, 19 апреля, в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии в течение почти всех суток. Он вызван повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Утром Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности возможно применение графиков ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях, а из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

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В частности, на Днепропетровщине после утреннего ракетного удара обесточены около 2700 бытовых потребителей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Также продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье. Утром действуют ограничения потребления для бытовых потребителей в Харьковской области. Обесточены около 203 тысяч потребителей.

Потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Что касается производства электроэнергии, сообщается, что на одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания.

Российские ракетные атаки – последние новости

В ночь на 19 апреля российские захватчики атаковали город Днепр, в частности, был частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Также был нанесен удар по другим населенным пунктам Днепропетровской области. Количество погибших в результате атаки россиян на Днепропетровскую область возросло до восьми, еще 29 человек получили ранения.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, на этой неделе потребление электроэнергии растет из-за значительного похолодания, в энергосистеме наблюдается дефицит. Однако графики отключений для бытовых потребителей пока не планируют применять.

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