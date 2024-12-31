Поставщики обнародовали цены на газ в январе 2025: сколько придется платить украинцам

Для большинства бытовых клиентов стоимость газа не изменится до конца апреля 2025 года.

Поставщики обнародовали цены на газ в Украине на первый месяц 2025 года. Стоимость кубометра будет колебаться в пределах 7,96 – 19,99 гривни.

ГазПравда пишет, что для большинства украинцев стоимость природного газа не изменится до конца апреля 2025 года. Клиенты компании "Нафтогаз Украины", которая обслуживает 98% или более 12 миллионов домохозяйств, будут платить 7,96 грн.

Как и в декабре 2024 года, в январе 2025 года на украинском рынке будут присутствовать девять поставщиков, из них четыре предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную, а еще пять поставщиков предлагают только годовую цену.

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Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. При этом месячная же стоимость колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр.

Транзит российского газа через Украину - что будет с тарифами

Украина заявила, что не будет продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны с 1 января 2025 года. Данное заявление породило спекуляции на тему тарифов на газ.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, даже если транзит российского газа через Украину будет прекращен, то вряд ли тарифы на газ в Украине изменятся с 1 января.

В то же время с 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза из-за прекращения транзита российского газа.

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