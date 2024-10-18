Украинцы, у которых дома стоит электрообогреватели, могут платить за электроэнергию по старому тарифу - эксперт объяснил, как это сделать.

Украинцы могут узаконить ранее установленные электрообогреватели, чтобы с октября платить за электроэнергию по меньшему тарифу, сообщает начальница центра обслуживания потребителей "Кировоградоблэнерго" Вита Ничишина.

В интервью "Суспільному" она отметила, что уже около четырех тысяч жителей Кировоградской области зарегистрировали электроотопление, это позволит платить за электричество по предыдущему тарифу — 2 гривни 64 копейки (вместо 4 грн 32 копеек, действующего с 1 июня 2024 года).

Директор областной энергоснабжающей компании Олег Соловьев заявил, что льготный тариф действует исключительно при условии месячного потребления, которое не будет превышать две тысячи кВт-час — в таком случае весь объем потребления электроэнергии оплачивается по старому тарифу.

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"Если же у этих потребителей дополнительно установлен еще и двухтарифный счетчик, то днем ​​тариф для них будет составлять 2 гривны 64 копейки, а ночью – 1 гривна 32 копейки. Однако если у оператора распределения или нашей компании нет информации по электроотоплению, то человек платит за общей ценой – 4 гривны 32 копейки за один киловатт-час", - отметил он.

Ничишина добавила, что легализовать электроотопление можно и в ходе отопительного сезона. Для этого необходим список документов — проект обустройства электроотопления или на реконструкцию внутренней сети дома, выполненный организацией, которая имеет право на выполнение подобного рода работ и имеет сертификат инженера-проектировщика; акт об отключении от сети теплоснабжения/справку об отсутствии другого вида отопления.

Другие новости про электроэнергию в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине завершился ремонт всех подконтрольных Украине энергоблоков. Все 9 энергоблоков готовы к работе в зимний период.

Кроме того, зимой отключения света могут длиться до 12 часов.

"Если зима будет теплой и среднесуточная температура не будет падать ниже нуля, то отключения если и будут, то только в пиковые часы. При температуре ниже нуля отключения будут длиться от 8 до 12 часов в сутки", - заявил эксперт.

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