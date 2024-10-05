Отмечается, что тариф будет действовать до конца осенне-зимнего периода.

Некоторые украинцы смогут платить за электричество меньше. Речь идет о тех, кто использует электричество для отопления.

В постановлении Кабинета министров № 632 указано, что с 1 октября для тех, у кого электрическое отопление, на отопительный период действует тариф 2,64 гривен за кВт*ч, но он будет действовать только на первые 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же используется в месяц больше, чем 2 000 кВт*ч, то за разницу придется заплатить по общему тарифу - 4,32 гривни за кВт*ч.

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Отмечается, что тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Тарифы на свет в Украине - главные новости

Постановление Кабмина №632 от 31.05.2024 устанавливает для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию в 4,32 грн/кВт∙ч, что на 60% больше предыдущего. Отмечается, что новый тариф установили с учетом стоимости генерации электроэнергии АЭС и гидроэлектростанциями.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко указал, что тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 30 апреля 2025 года, то есть до окончания осенне-зимнего периода.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты Александр Трохимец раскритиковал установление унифицированного тарифа на распределение электричества.

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