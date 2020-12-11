Но самые тяжелые времена как для российского газопровода, так и для отношений Европы с США еще впереди.

Многие годы США боролись с "Северным потоком-2" всеми возможными способами. Джет ли этот конфликт эскалация? Это будет зависеть от Джо Байдена.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung, напоминая, что утром судно "Фортуна" начало двигаться. Много дней до этого оно двигалось по кругу, пытаясь остаться в занятой части Балтийского моря неподалеку Дарса. Затем корабль начал движение на восток, после чего появилось официальное предупреждение для моряков. В нем говорилось, что "Фортуна" будет работать в южной части Балтийского моря в нескольких морских милях к востоку от порта Рюген. Собственно, корабль будет прокладывать "трубопровод".

Читайте такжеГермания озвучила ближайшие перспективы "Северного потока-2"Другие суда должны держать дистанцию. А трубопровод, о котором шла речь, - это "Северный поток-2". Работа "Фортуны" - это первое испытание санкций США. Хотя речь идет о прокладке короткого отрезка в немецких водах протяженностью всего 2,6 километра. Он пролегает через косяк Адлегрунд. Разрешение на работы в этой местности действует лишь до конца текущего месяца. Издание поясняет, что глубина в районе Адлегруд - не более 30 метров. И это важный фактор в данном случае.

Демократы и республиканцы в Вашингтоне одинаково рьяно боролись все время с "Северным потоком-2". Они боятся, что он укрепит влияние России на Европу, сделает Украину еще более уязвимой. А страны Центрально-Восточной Европы станут еще более зависимыми от российского газа. Зато США хотели бы поставлять в Европу свой газ.

Конгресс чрезвычайно успешно угрожал санкциями всем компаниям, участвующим в строительстве включая страхователей. Компания Allseas отказалась предоставлять свое судно. А недавно норвежская компания сертификации DNV GL тоже отказалась от сотрудничества.

Читайте такжеНовые санкции США станут "последним гвоздем в гроб" "Северного потока-2" – The Wall Street JournalОзначает ли это, что "Северный поток-2" стоимостью 9,5 миллиардов евро, теперь будет похоронен? Россия прислала свои суда для его достройки: "Академик Черский" и "Фортуна".

"И второе из них начало работать сейчас благодаря юридической лазейке. Санкции США против кораблей касаются лишь те суда, которые работают на глубине более 100 футов. А это примерно 30 метров", - объясняет издание, почему строительство ГТС вдруг возобновилось.

С другой стороны, это не очень спасает "Северный поток-2". Ведь для его завершения нужно еще достроить куда более сложный отрезок в водах Дании, протяженность которого составляет 160 километров.

Между тем, в США новая администрация Джо Байдена не собирается менять американский курс. Действующий посол в Берлине Робин Квинвилл подтвердила это.

"Настало время для Германии и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода", - сказала она в интервью Handelsblatt, пояснив, что так Европа даст понять, что не будет мириться с "постоянным зловещим поведением России". Издание добавляет, что это также было бы сигналом для новой администрации в Вашингтоне, что европейцы хотят закончить серьезный конфликт.

Новые санкции США против " Северного потока-2":

В октябре Госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток-2".

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

В Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты завершения строительства пока нет.

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Перевод: Лесь Дымань