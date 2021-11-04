Дорогое удовольствие: какие тарифы на доставку газа ждут украинцев в 2022 году

Украинские газопоставляющие компании на фоне рекордных мировых цен на голубое топливо хотят в несколько раз поднять тарифы на доставку газа потребителям. УНИАН попытался выяснить, стоит ли в этой связи ждать увеличения сумм в платёжках за коммунальные услуги.

Осень 2021 года принесла украинцам много неприятных новостей. Вместе с печальной ситуацией с пандемией коронавируса пришла беда в виде рекордных цен на газ на европейском рынке. К сожалению, около трети потребляемого газа Украина вынуждена импортировать, поэтому космические цены на газ на рынке ЕС неизбежно больно ударят по нашей стране.

Несмотря на заверения политиков о замораживании цен на голубое топливо для домохозяйств, на национальном рынке газа с началом отопительного сезона складывается критическая ситуация: в случае продолжительных морозов грядущей зимой газа из хранилищ может всем потребителям не хватить. Еще одной ключевой проблемой для государства станет поиск средств на субсидирование продажи топлива по ценам в разы ниже рыночных.

В дополнение к этой проблеме попавшие в шторм газопоставляющие компании заявили о желании с Нового года в разы поднять плату за распределение газа. Они решили, что надо как-то в этих условиях выживать.

Кто за это должен заплатить? Конечно, простые украинцы.

Больше всех аппетит разыгрался у поставщиков "Луганскгаз" и "Уманьгаз". Компании хотят поднять стоимость услуги в пять раз: до 8,4 - 8,9 гривень за кубометр.

Не отстают в этой гонке "Одессагаз" и "Харьковгоргаз", которые предлагают поднять свои тарифы в 5,3 и 4,2 раза соответственно. Другие операторы газораспределительных систем оказались немного "скромнее": в среднем они желают поднять действующий тариф двое-втрое.

Если подобное повышение произойдёт, то тарифы на сам газ и его распределение фактически станут равными, ведь сейчас государственные монополист "Нафтогаз Украины" продаёт бытовым потребителям голубое топливо по фиксированной цене в 7,42 гривны за кубометр.

Позиция государственного регулятора

В украинских реалиях цены на газ – это вопрос большой политики. Посему, на несвоевременную инициативу поставщиков голубого топлива оперативно последовала реакция властей.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, напомнила, что именно она в конце года утверждает окончательные тарифы на доставку газа конечным потребителям. А "хотелки" находящихся в частных руках областных и городских газовых компаний в расчет приниматься не будут.

"По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов. НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей", - заявили в госрегуляторе.

НКРЭКУ пообещала тщательно проверить обоснованность всех расчетов, предоставленных газовыми компаниями, и напомнила, что в прошлые годы тарифы на распределение утверждались в размерах, которые были значительно ниже, чем рассчитанные операторами ГРС. Потому пока нет оснований для того, что ситуация в 2022 году чем-то будет кардинально отличаться.

"Имеющиеся в СМИ сообщения о якобы росте тарифов на распределение природного газа являются ложными. Обнародованы намерения операторов газораспределительных сетей свидетельствуют лишь о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особенно внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным", - отметили в Нацкомиссии.

Свою позицию озвучил и поставщик газа - "Нафтогаз Украины". Государственная компания готова поставлять голубое топливо областным и горгазам, чтобы те смогли покрыть свои "справедливые" производственные, технологические нужды и сбалансировать тарифы на распределение.

"У нас есть определенный провал и несоответствие европейским правилам на рынке — облгазы фактически не имеют поставщика. "Нафтогаз" готов и здесь доказать свою роль лидера в формировании настоящего рынка. Мы готовы быть одним из таких поставщиков для облгазов. Мы понимаем их проблемы, когда тарифы устанавливаются регулятором, потому что они должны быть сбалансированы и покрывать справедливые расходы", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Также он заявил, что сообщения о скором резком росте тарифов на распределение газа являются манипуляцией.

Объективная реальность

Понятно, что слухи о возможном многократном повышении тарифа вызвали законное возмущение у граждан, для которых "коммуналка" с каждым годом становится всё обременительнее.

Однако многие эксперты считают, что инициатива газовых поставщиков об оптимизации тарифов на поставку топлива является экономически обоснованной.

Глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов в комментарии УНИАН отметил, что главной объективной причиной для предложения о повышении тарифов является рост затрат на покупку газа на технологические потери. Для понимания: в 2019 году технологические потери газа в распределительных сетях Украины составили порядка 1,5 миллиарда кубометров.

"В нынешних тарифах операторов на 2021 год они учтены на уровне 7,2 гривны с НДС, тогда как рыночная цена превышает 30, а в октябре она и до 44 гривен доходила. Они его либо покупают, либо, если у них нет поставщика на эти цены, вынуждены получать так называемую услугу балансировки оператора ГТС со всеми возможными штрафными коэффициентами. Эти обязательства ложатся убытками на операторов, и эти убытки НКРЭКУ должна компенсировать в тарифе", - сказал Денис Сенектутов.

По мнению главы Ассоциации газового рынка, в тарифах операторов эти расходы составляют долю от 20 до 44 процентов. Понятно, что после взрывного роста цен на голубое топливо в последние месяцы газовые поставщики начали нести существенные потери. Нужно помнить и о убытках предыдущих периодов, когда тарифы тоже не соответствовали экономическим реалиям. Всё это газовые компании хотели бы компенсировать за счёт роста тарифов в 2022 году.

Другим объективным фактором для роста тарифов на распределение стало падение объёмов газа, который транспортируется украинской газотранспортной системой. Как мы знаем, путинская Россия много лет делает все возможное для того, чтобы лишить нашу страну статуса транзитера газа. Для этого вопреки здравому экономическому смыслу строятся обходные газопроводы и устраиваются периодические "газовые войны".

Объем транзита падает по ГТС Украины падает, а уровень затрат на её обслуживание не снижается.

"Одно дело – иметь тарифы, прокачивая до 50-70 миллиардов кубометров в год, как было в лучшие времена. Другое дело – сегодняшние объемы внутреннего потребления на уровне 30 миллиардов в год. А ведь работа, которая выполняется, не на много меньше. Соответственно, затраты на транспортировку каждого кубометра увеличились", - сказал президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.

В ожидании новых тарифов

Очевидно, что реальная экономическая ситуация двигает цены на газ и стоимость его транспортировки вверх. И это подтолкнет государственного регулятора к утверждению новых более высоких тарифов. Конечно, не таких как мечталось поставщикам газа, но все равно выше нынешних.

И нам всем надо быть к этому готовыми. В прошлом году НКРЭКУ утвердила тарифы операторам ГРС на текущий год 16 и 30 декабря. Вполне возможно, что ситуация повторится и на этот раз, а граждане получат "подарок под ёлочку".

Опрошенные УНИАН эксперты говорят, что сейчас нельзя точно сказать, какими будут новые тарифы, поскольку участники рынка и регулятор только начали жаркий процесс обсуждения.

Глава Ассоциации газового рынка Украины Сенектутов выразил надежду, что операторы получат какой-то долгосрочный контракт, по которому будет установлена фиксированная цена на газ, а также начнётся процесс реструктуризации существующих долгов.

"Здесь очень большая вариативность. Сказать по состоянию на сейчас, что произойдёт условно до 30 декабря по аналогии с прошлым годом? Надеемся, что расчётные цифры будут снижаться, а для этого будут реальные механизмы реструктуризации, источники погашения, и не будут взыскиваться долги, которые сформированы экономически необоснованными тарифами предыдущих лет", - отметил эксперт.

Президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Мизовец обратил внимание на то, что многое в этом вопросе будет зависеть от принципиальности НКРЭКУ. Также эксперт обратил внимание, что госрегулятор и региональные подразделения Антимонопольного комитета должны детально изучить материалы, поданные операторами ГРС, на предмет прозрачности формирования заявленных тарифов.

"Возможно, если исключить чрезмерные расходы, которые есть у любого облгаза, то возможно и не нужно пересматривать тарифы, максимум - на показатель инфляции", - отметил эксперт.

Пока заявки украинских газовых компаний можно описать правилом: "проси в два раза больше, чем хочешь, и получишь столько, сколько нужно".

Если брать во внимание заявление НКРЭКУ, то нижнем уровнем грядущего повышения тарифов станет годовая инфляция, которая сейчас составляет 11 процентов.

Слишком большого повышения стоимости распределения газа украинские власти вряд ли допустят, чтобы не вызвать общественные протесты.

В этой сложной ситуации на топливном рынке государство должно установить разумный баланс между желаниями операторов и возможностями населения.

Во многих европейских странах стремительный рост цен на голубое топливо уже привел к банкротствам десятков газовых трейдеров. Посмотрим, к каким изменениям на национальном газовом рынке приведет нынешний кризис. В любом случае, в этом секторе грядут изменения.

Для государственных мужей эта непростая ситуация должна стать звоночком о приближении 2024 года, когда закончится действующий контракт на транзит российского газа по национальной газотранспортной системе. Если страна-агрессор решит обойтись без нашей ГТС для доставки голубого топлива на рынок Евросоюза, тарифы на распределение газа для украинцев рискуют стать космическими.

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