Ранее на этой неделе Белый дом публично отверг предложения законодателей о запрете импорта в США российской нефти.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение запрета на импорт российской нефти из-за войны РФ против Украины.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Белый дом обсуждает с нефтегазовой промышленностью США вопрос влияния такого шага на американских потребителей и мировые поставки.

Белый дом, в частности, хочет выяснить, действительно ли такой шаг нанесет российской экономике ущерб, а не просто перенаправит российскую нефть на другие рынки и повысит цены на бензин в США.

"Любые ограничения на российскую нефть навредят исключительно стороне покупателя, потому что россияне легко смогут разместить свое топливо в Китае или Индии. А США останутся в трудном положении из-за влияния на цены на бензин", - считает главный экономист Vortexa Ltd Дэвид Веч.

По данным американского Управления энергетической информации, российская нефть составила лишь около 3% всех поставок нефти, поступивших в США в прошлом году. По данным компании Kpler, импорт американской нефти в 2022 году упал до самых низких годовых темпов с 2017 года.

Отмечается, что ранее на этой неделе Белый дом публично отверг предложения законодателей о запрете импорта в США российской нефти. Впрочем, на фоне роста давления по вопросу запрета вместе с возмущением относительно вторжения России в Украину, законодатели четко дали понять, что будут действовать.

"Мы рассматриваем варианты, которые мы можем применить прямо сейчас, если бы мы сократили потребление российской энергии в США, но на самом деле самым важным является то, чтобы поддерживалось стабильное снабжение глобальной энергии", – сказала председатель Совета экономических советников Белого дома Сесилия Раус.

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