Массовые поставки российского энергетического угля начали поступать в Индию на третьей неделе мая.

Несмотря на глобальные санкции против РФ, в течение последних недель Индия резко увеличила покупку российского угля, на который трейдеры предлагают скидки до 30%,.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что Индия, которая имеет давние политические связи и связи в сфере безопасности с Россией, воздержалась от осуждения российской агрессии против Украины, но призвав вместе с тем прекратить насилие. В Нью-Дели обосновывают свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждают, что внезапная остановка якобы повысит мировые цены и навредит потребителям.

Американские чиновники сообщили Индии, что запрета на импорт энергоносителей из России нет, но они не хотят видеть "быстрого ускорения".

Впрочем, поскольку европейские импортеры уклоняются от торговли с Москвой, индийские покупатели покупают огромное количество российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Так, по неофициальным данным, за период с 27 мая по 15 июня закупки угля и сопутствующих продуктов выросли более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $331,17 миллиона.

Индия также значительно увеличила закупку российской нефти. За эти же 20 дней индийские нефтепереработчики увеличили закупки более чем в 31 раз против показателей прошлого года, до $2,22 миллиарда.

"Российские трейдеры либерально относились к способам оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российского угля будет продолжаться", – сообщил Reuters один из источников.

Оффшорные подразделения таких российских угольных трейдеров, как Suek AG, KTK и кипрская Carbo One, в том числе в Дубае и Сингапуре, предлагали скидки от 25% до 30%, что спровоцировало оптовые закупки российского энергетического угля трейдерами, поставляющими его коммунальным предприятиям и производителям цемента, рассказали источники. Еще один источник сообщил, что сингапурское подразделение Suek также принимает платежи в долларах.

Согласно подсчетам Reuters, Индия покупала российский уголь в среднем на $16,55 миллиона в день в течение трех недель до 15 июня, что более чем вдвое превышает закупки в течение первых трех месяцев после полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

За 20-дневный период закупки нефти в среднем составляли 110,86 миллиона долларов США, что более чем втрое превышает затраты за три месяца после 24 февраля.

Индийские массовые закупки российского угля продолжатся, и ожидается, что импорт в июне будет крупнейшим по меньшей мере за 7,5 лет, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Согласно данным, собранным индийским угольным трейдером, массовые поставки российского энергетического угля начали поступать в Индию на третьей неделе мая, причем заказы идут преимущественно от цементных и сталелитейных фирм, и трейдеров.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Европейский Союз в рамках пятого пакета санкций ввел запрет на импорт угля из России. Также стало известно, что вступление в действие запрета ЕС на импорт российского угля перенесли на середину августа, что на месяц позже, чем планировалось изначально.

15 апреля 2022 года Польша ввела эмбарго на закупки российского угля.

Между тем по мере приближения эмбарго на российский уголь, которое вступает в силу в августе, страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики. За первые пять месяцев 2022 года страны Европы импортировали из ЮАР на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. За весь 2021 год было только 2,3 млн тонн.

Япония, которая также планирует запретить российский уголь, импортировала 388249 тонн из ЮАР.

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