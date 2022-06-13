Крупнейшими импортерами были Китай и страны ЕС.

Россия заработала 93 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней войны против Украины, большинство поступало в ЕС.

Об этом речь идет в отчете Центра по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным CREA, за первые 100 дней войны (24 февраля – 3 июня) на ЕС приходится 61% импорта ископаемых материалов, или примерно 57 миллиардов евро.

Крупнейшими импортерами были Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд) и Италия (7,8 млрд), Нидерланды (7,8 млрд евро), Турция (6,7 млрд евро), Польша (4,4 млрд евро), Франция (4,4 млрд евро), Южная Корея (3,5 млрд евро) и Индия (3,4 млрд евро).

Средства России поступают прежде всего от продажи сырой нефти (46 миллиардов). Далее идет газ, который транспортируется по газопроводам (24 миллиарда), затем нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ) и, наконец, уголь.

Как писал УНИАН, Европейский Союз накануне принял решение о постепенном эмбарго на российское ископаемое топливо. Исключение - импорт нефти.

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