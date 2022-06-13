За 100 дней войны Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте нефти и газа / фото REUTERS

Россия заработала 93 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней войны против Украины, большинство поступало в ЕС.

Об этом речь идет в отчете Центра по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным CREA, за первые 100 дней войны (24 февраля – 3 июня) на ЕС приходится 61% импорта ископаемых материалов, или примерно 57 миллиардов евро. 

Крупнейшими импортерами были Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд) и Италия (7,8 млрд), Нидерланды (7,8 млрд евро), Турция (6,7 млрд евро), Польша (4,4 млрд евро), Франция (4,4 млрд евро), Южная Корея (3,5 млрд евро) и Индия (3,4 млрд евро).

За 100 дней войны Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте нефти и газа / данные CREA

Средства России поступают прежде всего от продажи сырой нефти (46 миллиардов). Далее идет газ, который транспортируется по газопроводам (24 миллиарда), затем нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ) и, наконец, уголь.

За 100 дней войны Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте нефти и газа / данные CREA

Как писал УНИАН, Европейский Союз накануне принял решение о постепенном эмбарго на российское ископаемое топливо. Исключение - импорт нефти. 

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