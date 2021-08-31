Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, нелегальный бизнес на рынке нефтепродуктов чувствует себя как никогда комфортно.

Мини-НПЗ наращивают объемы производства, "серые" АЗС открываются по всей стране". "Сегодня" узнали у экспертов, почему власти все еще не могут побороть теневой рынок нефтепродуктов.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, нелегальный бизнес на рынке нефтепродуктов чувствует себя как никогда комфортно. Причина – запрет на проверку бизнеса в период карантина и ослабление контроля рынка.

По словам эксперта, ранее владельцы подобного "бизнеса" не спешили инвестировать в его развитие, так как опасались, что в любой момент придется его закрыть на какое-то время. Сегодня все изменилось. "Мини-НПЗ наращивают объемы производства, строят новые установки, а станции, продающие топливо с этих предприятий, ширятся по всей стране"", - говорит Сергей Куюн.

Читайте такжеАвтогаз по цене бензина: к чему приведет рекордный рост цен на АЗССитуацию не исправляют ни рейды силовиков, ни обещания чиновников отбелить рынок от тени. По данным Государственной фискальной службы, за первый квартал 2021 года сотрудники налоговой выявили 7587 нарушений на АЗС, семь незаконных производств на мини-НПЗ и изъяли 15 712 тонн топлива на 490,5 млн грн.

Однако в объективность этих цифр не верят ни эксперты, ни участники рынка. По словам Сергея Куюна и коммерческого директора госкомпании Укргазвыдобування Сергея Федоренко, рейды силовиков на мини-НПЗ как правило заводы не останавливают. "Причина банальна – "крыша" местных силовых структур, органов власти или коррупция в судах", - объясняет Федоренко.

Реальных результатов от проверок не видят и в Нефтегазовой Ассоциации Украины. За последние месяцы у компаний-участниц НАУ прошло более 2000 проверок всеми контролирующими органами. А вот ощутимых результатов по отбеливанию рынка пока не наблюдается. Каждый пятый, проданный в стране литр бензина – фальсификат, чуть ли не каждая вторая АЗС – участник налоговых "скруток", а подпольное производство топлива на мини-НПЗ и продажа нефтепродуктов "мимо кассы" ежегодно крадут из бюджета страны до 20 млрд. грн., поясняют в ассоциации.

Напомним, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля во всех регионах Украины возобновилась кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов. Ожидалось, что отчет о проделанной работе контролирующие органы сделают в середине апреля, однако пока он переносится на неопределенный срок.

В одном из своих последних интервью глава парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") заявил о провале борьбы с теневым рынком подакцизных товаров, в том числе рынком нефтепродуктов.

Автор: Григорий Бондарь