Рябцев уточнил, что может стать причиной аварийных ситуаций.

Веерные отключения электроэнергии в Украине, несмотря на заверения премьер-министра Дениса Шмыгаля, могут возникнуть из-за нехватки маневровых генерирующих мощностей, которые могут оперативно адаптироваться к повышению и спаду нагрузок в энергосистеме, - ТЭС и ГЭС.

Об этом заявил заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, пишет UBR.ua. При этом он отмечает, что в стране хватит энергоносителей, чтобы пройти стабильно нынешний отопительный сезон.

Проблему с дефицитом угля, по словам эксперта, решат поставки по импортным контрактам, однако часть энергоблоков ТЭС и ТЭЦ могут выйти из строя под предлогом "нехватки топлива". На самом деле, поясняет он, речь будет идти о необходимости ремонта из-за крайней изношенности оборудования и распределительных сетей. Подобные риски, по его словам, растут также по причине того, большинство тепловых станций работают на одном энергоблоке. Также аварийным ситуациям будут способствовать нехватка высокоманевровой и аккумулирующей генерации, которую дают ГЭС. Это зависит от уровня наполненности водоемов, который зимой понижается.

"Если не хватит воды для гидроэлектростанций, которые балансируют систему, то больше этого делать будет некому - тепловые работают в основном на одном энергоблоке. А зимой обычно воды для работы ГЭС и аккумулирующих станций не хватает. Правительство наплевало на эту проблему", - говорит Рябцев.

Читайте такжеШмыгаль заверил, что с начала отопительного сезона не было никаких веерных отключений электроэнергии

Также отмечается, что график аварийных отключений в первую очередь касается промышленных предприятий, а бытовые потребители отключаются от электричества лишь в крайних случаях.

Угроза веерных отключений в Украине

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

Высокой вероятность веерных отключений в Киеве назвал мэр столицы Виталий Кличко. В свою очередь в правительстве заверяют, что такой угрозы нет.

Автор: Юрий Годован