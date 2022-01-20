Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - "Нафтогаз Тепло" рассматривает возможность перевода работающих на газа ТЭЦ, на биосырье.
Об этом в комментарии УНИАН сказал технический директор "Нафтогаз Тепло" Федор Шевченко.
"Мы рассматриваем возможные варианты перехода, начиная от отсортированного мусора - это биологические отходы которые уже остались, заканчивая сжиганием камыша, или работой на щепе, или соломе", - сказал он.
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По словам Шевченко, компания еще не приняла окончательное решение будет ли реализовывать такие проекты. Это будет зависеть от результатов исследования целесообразности таких шагов, которое вскоре будет начато.
"Если в результате наших исследований окажется, что в регионе невозможно, модернизировать ТЭЦ с производством ВИЭ (возобновляемых источников энергии – УНИАН), то тогда будем делать таким образом, чтобы там оптимально использовать газ", - пояснил он.
Также в некоторых случаях возможно будут установлены газопоршневые, газотурбинные, или комбинированные котлы, считает Шевченко.
Технический директор компании отметил, что в случае перевода ТЭЦ на биотопливо, компания рассчитывает на сотрудничество с фермерами и органами местного самоуправления, которые бы обеспечивали предприятия сырьем.
"Мы не хотели бы задавать темп, чтобы требовать от кого-то камыш, щепу или солому. Вопрос был, чтобы создать такие условия, чтобы бизнес начал предлагать нам сам. Наш вопрос – это производство тепловой и электрической энергии комбинированным способом. А вот вопрос создания условий – это еще нужно обсуждать", - добавил Шевченко.
"Нафтогаз" и ТЭЦ:
С ноября 2019 года "Нафтогаз" получил в управление Новораздельную и Новояворовскую ТЭЦ.
Кроме того, в августе Кабмин передал "Нафтогазу" пакеты акций, принадлежащих государству в Криворожской ТЭЦ, Одесской ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ, Николаевской ТЭЦ и Херсонской ТЭЦ. "Нафтогаз" также получил имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ".
Запасы газа:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб.м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
14 января 2022 года "Оператор ГТС Украины" в Facebook сообщил о том, что Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.