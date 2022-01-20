В случае перевода ТЭЦ на биотопливо, компания рассчитывает на сотрудничество с фермерами и органами местного самоуправления.

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - "Нафтогаз Тепло" рассматривает возможность перевода работающих на газа ТЭЦ, на биосырье.

Об этом в комментарии УНИАН сказал технический директор "Нафтогаз Тепло" Федор Шевченко.

"Мы рассматриваем возможные варианты перехода, начиная от отсортированного мусора - это биологические отходы которые уже остались, заканчивая сжиганием камыша, или работой на щепе, или соломе", - сказал он.

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По словам Шевченко, компания еще не приняла окончательное решение будет ли реализовывать такие проекты. Это будет зависеть от результатов исследования целесообразности таких шагов, которое вскоре будет начато.

"Если в результате наших исследований окажется, что в регионе невозможно, модернизировать ТЭЦ с производством ВИЭ (возобновляемых источников энергии – УНИАН), то тогда будем делать таким образом, чтобы там оптимально использовать газ", - пояснил он.

Также в некоторых случаях возможно будут установлены газопоршневые, газотурбинные, или комбинированные котлы, считает Шевченко.

Технический директор компании отметил, что в случае перевода ТЭЦ на биотопливо, компания рассчитывает на сотрудничество с фермерами и органами местного самоуправления, которые бы обеспечивали предприятия сырьем.

"Мы не хотели бы задавать темп, чтобы требовать от кого-то камыш, щепу или солому. Вопрос был, чтобы создать такие условия, чтобы бизнес начал предлагать нам сам. Наш вопрос – это производство тепловой и электрической энергии комбинированным способом. А вот вопрос создания условий – это еще нужно обсуждать", - добавил Шевченко.

"Нафтогаз" и ТЭЦ:

С ноября 2019 года "Нафтогаз" получил в управление Новораздельную и Новояворовскую ТЭЦ.

Кроме того, в августе Кабмин передал "Нафтогазу" пакеты акций, принадлежащих государству в Криворожской ТЭЦ, Одесской ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ, Николаевской ТЭЦ и Херсонской ТЭЦ. "Нафтогаз" также получил имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ".

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб.м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

14 января 2022 года "Оператор ГТС Украины" в Facebook сообщил о том, что Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об.

Цена на газ: