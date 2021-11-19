Очевидные политические манипуляции с платежами инвесторам в возобновляемые источники энергии провоцируют новый кризис в отношении украинского правительства и инвесторов.

Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.

"Спор вокруг зеленых тарифов и очевидное манипулирование платежами за электроэнергию в политических целях создавало проблемы правительству. Проблемы затронули тот сектор, который привлек реальные прямые иностранные инвестиции. Была надежда, что "зеленые" облигации Укрэнерго и выплата всех долгов перед производителями положило бы конец конфликту, но, похоже, оно только создало новый. DTEK Renewables готовится к "правовой защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и ее инвестором", - сообщает Bloomberg.

По оценкам агентства, скандал вокруг задержки с расчётами по долгам перед "зелеными" инвесторами в Украине только разрастается.

Агентство отмечает, что возобновляемые источники энергии лежат в основе модернизации государственного сектора энергетики. Согласно декларируемым планам правительства, доля ВЭИ в структуре генерации должна достигнуть 25% от общего объема в ближайшем будущем. Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка власти давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.

Автор: Григорий Бондарь