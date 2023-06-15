Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал с визитом на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграм-канале.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении.
Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Ранее СМИ сообщали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен был посетить Запорожскую АЭС 14 июня - но не сделал этого из соображений безопасности. Гросси планирует лично оценить последствия подрыва российскими войсками Каховской ГЭС и влияние его на состояние ЗАЭС.
Из-за подрыва Каховской ГЭС ситуация на ЗАЭС стала еще более напряженной, поскольку пруд охлаждения станции теперь не имеет штатной подпитки водой. Однако в последние дни уровень воды в нем стабилен.
По данным и. о. председателя Госатомрегулирования Олега Корикова, на Запорожской АЭС россияне уничтожили возможность реагирования на аварии, нет оборудования и пожарной части на случай возможной аварии.