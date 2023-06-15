Гросси должен оценить последствия для ЗАЭС после подрыва россиянами Каховской дамбы.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал с визитом на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграм-канале.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении.

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Ранее СМИ сообщали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен был посетить Запорожскую АЭС 14 июня - но не сделал этого из соображений безопасности. Гросси планирует лично оценить последствия подрыва российскими войсками Каховской ГЭС и влияние его на состояние ЗАЭС.

Из-за подрыва Каховской ГЭС ситуация на ЗАЭС стала еще более напряженной, поскольку пруд охлаждения станции теперь не имеет штатной подпитки водой. Однако в последние дни уровень воды в нем стабилен.

По данным и. о. председателя Госатомрегулирования Олега Корикова, на Запорожской АЭС россияне уничтожили возможность реагирования на аварии, нет оборудования и пожарной части на случай возможной аварии.

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