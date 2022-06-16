Основные проблемы в топливной логистике сейчас нарастают в Европе.

Рынок топлива понемногу оживает, снабжение растет - каждый день в страну заходят более 230 машин с горючим. Но растет и потребление.

Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в колонке для НВ.

По его наблюдениям, по автомобильному импорт газа уже превысил ожидания, по дизтопливу рынок понемногу выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%.

"В июне количество поставщиков дизтоплива выросла в полтора раза и достигла почти 100, вдвое меньше (но на треть больше, чем в мае) — импортеров автогаза (45), по бензинам — 27 (21)", - сообщил Куюн.

По его словам, сейчас на топливном рынке работает более полутора сотен компаний. По бензину и ДТ количество импортеров выросло вдвое по сравнению с довоенным.

"Я не буду говорить, что проблемы кончились, до этого еще очень далеко. Поставки растут, но и потребление не стоит на месте. Возвращаются люди, активизируется бизнес. А в августе-сентябре нас ждет сезонный пик потребления. Но рынок делает свое дело. В Европе украинцы выгребли все свободные бензовозы, размещенные заказы на производствах. Каждый день в страну заходит более 230 машин с горючим. Трудно, но растет снабжение железной дорогой, здесь сохраняется наиболее мощный потенциал для увеличения импорта. Есть и некоторые другие интересные сдвиги", - сказал эксперт.

По его утверждению основные проблемы в топливной логистике сейчас нарастают в Европе. Тамошние операторы рынка, - поставщики, судовладельцы, перевозчики, чувствуя спрос со стороны Украины, завышают цену. На рынке появляются аферисты. Есть проблемы с банковским обслуживанием сделок.

"Поэтому особого профицита ждать пока не следует. Каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают. Сейчас главная цель — обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь. Да и вообще, он должен быть у воюющей страны", - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Позже Госпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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