Штрафы за качество газа сильно усложняют работу добытчиков, - Петренко

Газодобывающие компании получают штрафы за несоответствие показателей качества газа, несмотря на то, что эти отклонения вызваны российскими атаками. Такая ситуация не только подрывает экономическую стабильность компаний, но и мешает добывать больше. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Россияне ударили по определенным объектам, которые среди прочего отвечают и за показатели качества газа. И газ компаний полностью не может соответствовать тем параметрам качества, которые есть в обязательствах", - пояснил Петренко.

По его словам, нынешнее законодательство не учитывает форс-мажорные обстоятельства, в которых оказался украинский газодобывающий сектор. Из-за разрушения объектов у компаний остается только два варианта: либо подавать газ с незначительным отклонением от стандарта, либо вообще не поставлять его.

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"Поэтому по пораженным объектам есть два варианта. Или подавать немного другой газ, или вообще его не поставлять. Конечно, в нынешних условиях каждый кубометр является чрезвычайно важным", - подчеркнул Петренко.

Несмотря на обращение участников рынка, правительство и НКРЭКУ пока не инициировали изменений в существующие нормы, которые бы позволяли избегать подобных штрафов. Как отмечают в отрасли, штрафные санкции могут быть применены как к частным, так и к государственным компаниям.

На фоне кризиса с добычей, правительство параллельно ищет пути стимулирования закачки газа в украинские хранилища со стороны иностранных компаний. Однако прошлогодние обстрелы объектов ПХГ негативно повлияли на доверие трейдеров: если в 2023 году нерезиденты закачали более 2 млрд кубометров, то на конец года - только 80 млн кубометров.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также заявил, что в нынешних условиях штрафы за несоответствие качества газа только ухудшают финансовое положение газодобывающих компаний и усложняет процесс восстановления после ударов российских ракет и дронов.