С 1 мая прекращают свое действие спецобязательства "Нафтогаза" продавать тепловикам газ по регулируемой цене.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил членам Кабмина, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработать оптимальную модель закупки теплокоммунэнерго газа на зиму по низким летним ценам.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

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«Провели совещание с представителями Минэнерго, Минфином, НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз» по обеспечению бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решению долговых проблем, которые накапливались годами. Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», - отметил он.

Шмыгаль сообщил, что также Кабмин работает над концепцией, благодаря которой города и коммунальные предприятия (теплокоммунэнерго) будут заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам. Это позволит обеспечить предприятия газовым ресурсом на следующую зиму.

Что этому предшествовало

НАК «Нафтогаз Украины» на март установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за кубометр, что на 8% ниже, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в феврале.

В апреле 2020 года Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина