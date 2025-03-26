Российская Федерация ведет переговоры с США о восстановлении "Северных потоков". В Москве считают, что Вашингтон может заставить Европу вернуться к российскому газу.
"Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Речь идет о Северных потоках". Наверняка будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже некий сюрреализм", – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
При этом он обеспокоен тем фактом, что Европа платит за энергоносители в разы больше американского бизнеса.
"Люди вроде Роберта Габека, Урсулы фон дер Ляен, Бориса Писториуса говорят, что ни за что не позволят восстановить "Северные потоки". Это либо больные люди, либо самоубийцы", – считает дипломат.
Северный поток - последние новости
В начале марта западные СМИ написали, что администрация Трампа работает над планом перезапуска "Северного потока-2", чтобы использовать его как "козырь" за столом мирных переговоров по Украине.
3 марта представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран ЕС, потому что не способствует диверсификации энергетических ресурсов в блоке.