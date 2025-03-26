Глава МИД РФ считает интересным, если США "заставят Европу не отказываться от российского газа".

Российская Федерация ведет переговоры с США о восстановлении "Северных потоков". В Москве считают, что Вашингтон может заставить Европу вернуться к российскому газу.

"Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Речь идет о Северных потоках". Наверняка будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже некий сюрреализм", – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом он обеспокоен тем фактом, что Европа платит за энергоносители в разы больше американского бизнеса.

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"Люди вроде Роберта Габека, Урсулы фон дер Ляен, Бориса Писториуса говорят, что ни за что не позволят восстановить "Северные потоки". Это либо больные люди, либо самоубийцы", – считает дипломат.

Северный поток - последние новости

В начале марта западные СМИ написали, что администрация Трампа работает над планом перезапуска "Северного потока-2", чтобы использовать его как "козырь" за столом мирных переговоров по Украине.

3 марта представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран ЕС, потому что не способствует диверсификации энергетических ресурсов в блоке.

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