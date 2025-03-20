Эксперты уже окрестили это "банкротством политических принципов" Европы.

Поставки российского газа в Германию через трубопровод "Северный поток" могут возобновиться. Идею всерьез начали обсуждать немецкие политики, пишет BILD.

По информации издания, сейчас обсуждается возможность передачи газопровода под контроль США.

"В немецкой экономике и даже в демократических партиях, безусловно, есть те, кто все еще оглядывается на годы правления Меркель", — сказал в разговоре с BILD эксперт по Восточной Европе Ян Берендс.

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Так, депутат Бундестага от победившей на выборах партии ХДС Томас Барейс написал в соцсетях, что "после сделки газ может снова пойти по "Северному потоку".

Вице-председатель регионального отделения ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия Ян Хайниш в интервью Politico заявил, что после заключения мира между РФ и Украиной нужно будет обсудить возобновление поставок российского газа в Европу.

"Из надежного источника я знаю, что ХДС уже обращается к России, а именно, чтобы снова постоянно закупать российский газ, тем самым подрывая то, что очень важно для ФРГ, а именно — независимость от России", — сказала в интервью WELT депутат Бундестага от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Впрочем, среди немецких политиков очень много убежденных противников возвращения на российскую газовую иглу.

"Все, кто хочет отменить санкции, кто стремится вновь открыть "Северный поток" и вернуть дешевый российский газ, не думают о преступлениях России, а лишь способствуют укреплению связей с Москвой", — заявил в интервью BILD эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер.

Эксперты опасаются, что Германия может впасть в еще большую зависимость от российского газа, чем до 2022 года. Профессор Симон Герардс из Института немецкой экономики назвал идею возвращения российского газа "банкротством политических принципов" Европы.

США хотят вернуть Путину газовый кнут

Как писал УНИАН, в начале марта западные СМИ написали, что администрация Трампа работает над планом перезапуска "Северного потока-2". В Белом доме считают, что трубопровод может стать очередной "картой" за столом мирных переговоров по Украине.

После этого и представители уходящего правительства Олафа Шольца, и представители победившей на выборах партии ХДС заявили о недопустимости возвращения российского газа на немецкий рынок. Они обещают не допустить новой сделки по "Северному потоку".

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