Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных пошлин против российской нефти и угля.

В ближайшее время в ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ, включающий и ограничения в отношении российской нефти и угля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах ЕС.

Отмечается, что не все страны готовы поддержать полный запрет российского импорта, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант.

Цель альтернативы – введение дополнительных пошлин на российскую нефть и уголь. Такой шаг хоть и не запретит окончательно импорт из РФ, однако сделает его существенно более дорогим, стимулируя европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из РФ.

Издание сообщает, что после обнародования информации о преступлениях российских военных в Киевской области, ряд европейских стран уже готов поддержать полный запрет, однако другие страны колеблются.

При таком сценарии вариант дополнительных пошлин может стать компромиссным вариантом.

Как сообщал УНИАН, послы стран Европейского Союза планируют собраться 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с агрессией РФ против Украины.

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