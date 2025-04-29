В ближайшее время ООО "Газораспределительные сети Украины" может возглавить Сергей Минин – уроженец Донецкой области, у которого до прихода в государственные компании была регистрация в России и средства для перелетов на частных самолетах. В настоящее время он уже назначен исполняющим обязанности председателя Правления.

Как пишет издание Фраза, в биографии Минина фигурирует судимость в 1999 году за совершение преступления по ст. 206. – хулиганство (насильственные действия, нанесение ударов по отношению к мужчине)

По данным пограничников с 2010 по 2016 годы Минин совершил 25 авиаперелетов, в том числе частным самолетом из Киева в Москву и Санкт-Петербург, а в 2009-м был зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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"А вот с 2016 года он уже "вынырнул" на стратегической для россиян теме газа – был заместителем начальника управления в ОАО "Укртрансгаз" и филиала "Оператор газотранспортной системы Украины". Но реальный рывок в карьере произошел в июне 2023 года, когда он появился во вновь созданных Газсетях. В должности члена правления ООО "Газораспределительные сети Украины" он был назначен по представлению Василия Володина", - пишет издание.

Сам Володин, уточняет Фраза, в управлении НАК работает с января 2023 года. До этого был заместителем председателя Киевской ОГА Алексея Чернышева, а затем работал в Минрегионе, который тоже возглавлял Чернышев.

Володин, кроме многомиллионного состояния, известен громким уголовным делом, которое сегодня расследуется в НАБУ: в июне 2024 года бюро провело обыски у члена правления НАК "Нафтогаз Украины" в рамках уголовного производства о возможных злоупотреблениях служебным положением и извлечении неправомерной выгоды.

По версии следствия, должностные лица Министерства развития общин и территорий могли злоупотреблять положением в интересах ООО "Ситигазсервис" с целью получения неправомерной выгоды, а именно передали под застройку земельный участок недалеко от Сырецкого дендропарка. Комиссию, передавшую землю застройщику, возглавлял именно Володин, находясь госсекретарем Министерства регионального развития, и он был среди должностных лиц получил неправомерную выгоду в виде квартир и нежилых помещений от группы предприятий "КСМ Групп". В ходе обыска у Володина изъяли планшет iPad и телефон iPhone 15 Pro Мах. На них были найдены номера телефонов лиц, которые могут быть причастны к совершению этого уголовного правонарушения, а также переписка с ними в мессенджере WhatsApp.

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