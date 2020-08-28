В антикоррупционной прокуратуре сообщили, что "исчерпали возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде".

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что производство по делу "Роттердам+" закрыто не в полном объеме, а лишь в части, касающейся подозреваемых из-за неустановления достаточных доказательств для установления их вины.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

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В прокуратуре напомнили, что 8 августа 2019 года шестерым лицам было сообщено о подозрении по данному производству по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Обоснованность подозрения по этой статье основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное причинение подозреваемыми убытков в 2016-2017 годах.

"Совокупность доказательств была достаточна для сообщения о подозрении, привлечения к уголовной ответственности и продолжения дальнейшего досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в апреле этого года была назначена комиссионная судебно-экономическая экспертиза, которая должна выяснить достоверность размера причиненного ущерба за общий период 2016-2019 годов и оценки доводов предыдущих экспертиз стороны обвинения и защиты.

"Эксперты в своем заключении от 11 августа не смогли подтвердить причинение ущерба, который потерпели покупатели (потребители) электроэнергии по состоянию на 1 июня 2019 года в результате завышения фактической стоимости отпущенной (проданной) ГП "Энергорынок" электроэнергии с оптового рынка электрической энергии Украины", - пояснили в ведомстве.

Заключение к прокурорам поступило 18 августа, а 19 числа на совещании в САП старший прокурор группы прокуроров высказался о целесообразности продолжения дальнейшего расследования.

По оценке прокурора, расследование не доказало причинения тяжких последствий, прямого ущерба или убытков.

"Оценивая совокупность собранных в уголовном производстве доказательств с точки зрения их соответственности, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимосвязи для доказывания вышеназванных элементов состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины, необходимо отметить, что в ходе досудебного расследования не получено надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств, которые безоговорочно указывали бы на то, что в результате разработки, принятия и применения Постановления НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" кому-либо причинены тяжкие последствия, то есть причинен прямой вред или ущерб", - добавили в САП, уточнив, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Сообщается, что в настоящее время в связи с продолжением досудебного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования и отсутствием других процессуальных источников доказательств "исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде".

"Ввиду изложенного, составлено постановление, согласно которому 27 августа уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, по нему продолжается досудебное расследование", - пояснили в прокуратуре.

Дело "Роттердам+": что известно

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был причинен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шестерых лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Вовк объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

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Автор: Антонина Доломанжи