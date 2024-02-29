Со следующего года, вероятно, прекратится транспортировка природного газа из России через Украину.

Болгария станет основным маршрутом импорта российского газа в Европейский Союз в 2025 году, сообщает Euractiv.

Отмечается, что в связи с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину в конце этого года, газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет основным маршрутом поставки для ЕС.

В перспективе Болгария станет важной транзитной страной для обеспечения поставок в Румынию, Молдову и страны Юго-Восточной Европы.

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"После вероятного прекращения с начала 2025 года транспортировки природного газа из России через Украину, вертикальный газовый коридор через Болгарию будет единственным проектом, который сможет обеспечить как необходимую транспортировку сжиженного газа, так и продолжение работы газотранспортной системы сетевых и подземных хранилищ газа в Украине", – отметил глава "Болгартрансгаза" Владимир Малинов.

Согласно данным комиссии ЕС, с начала вторжения России в Украину Евросоюз резко сократил импорт российского газа с более 50% до 15% в прошлом году. В целом 9% российского газа в ЕС поставляется по трубопроводам, остальное – это сжиженный газ. После приостановки украинского газового коридора поставки в ЕС и Украину будут проходить преимущественно через Болгарию.

Балканская страна эксплуатирует газопровод "Балканский поток", являющийся продолжением газопровода "Турецкого потока", который был открыт ровно за год до российского вторжения в Украину. Проект президента России Владимира Путина в обход Украины поддержали тогдашний лидер Болгарии Бойко Борисов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александар Вучич.

Новый газопровод из Болгарии в Сербию

В декабре 2023 года стало известно, что Сербия и Болгария завершили совместный проект трубопровода, целью которого было снижение зависимости от российского газа. Трубопровод протяженностью 170 километров составляет годовую мощность в 1,8 миллиарда кубических метров, что достаточно для покрытия до 60% потребления Сербии.

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