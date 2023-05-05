Из-за технологических нарушений есть отключения электроэнергии на Киевщине.

Утром россияне обстреляли электростанцию в Донецкой области, аварийно отключен один энергоблок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, отметив при этом, что из-за обстрелов оккупантов остаются обесточенными часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

"Энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. В частности, по состоянию на утро после артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта", - говорится в сообщении.

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"Есть отключение электроэнергии на Киевщине. В Ирпенском районе из-за технологических нарушений без света - более 18 тысяч абонентов", - добавили в пресс-службе, отметив при этом, что энергетическая система работает без ограничений, с резервом мощности.

Ситуация в Донецкой области

4 мая 2023 г. в Донецкой области были уничтожены 133 оккупанта и поражены восемь вражеских складов боекомплектов. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две САУ, две гаубицы, одна БМП и восемь складов боекомплектов.

Враг до сих пор имеет достаточный запас боеприпасов, однако наши защитники делают все для того, чтобы этих запасов становилось меньше. Вооруженные силы Украины "затрофеили" много новейшей техники оккупантов, из-за чего сейчас наблюдается использование врагом устаревшей техники.

За сутки силы обороны Украины отбили около 50 вражеских атак, противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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